Доброе утро, Камчатка!

28.12.2016 06:01:06 (GMT+12)

Сегодня среда, 28 декабря 2016 года. По старому стилю — 15 декабря.



Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. Корива епарха (II). Прп. Павла Латрийского (955). Свт. Стефана исп., архиеп. Сурожского (VIII). Собор Крымских святых. Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1929).



Прп. Трифона Печенгского, Кольского (1583). Собор Кольских святых. Мч. Елевферия (305-311). Прп. Парда отшельника (VI).



Сщмчч. Александра Рождественского, Василия Виноградова, Викторина Добронравова пресвитеров (1937).



2 Тим., 299 зач., IV, 9-22. Мк., 36 зач., VIII, 30-34.



По мусульманскому календарю — 29 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 28 кислева. Ханука, 4 свечи.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день кино.



Кулуби Габриэль — День святого Гавриила (Эфиопия).



28 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ



Знаменательные события



1065 В Лондоне основано Вестминстерское аббатство.



1895 День рождения кинематографа – состоялся первый публичный киносеанс.



В 1895 году французские фабриканты и изобретатели Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими съемочно-проекционный аппарат «Синематограф».



28 декабря того же года, в парижском «Гран-кафе» на Бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли), Люмьеры устроили первый в истории публичный просмотр программы своих короткометражных фильмов. Среди них были: знаменитая документальная лента «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота», игровая комическая сценка «Политый поливальщик» и нескольких других киносюжетов.



Существует версия, что во время демонстрации «Прибытия поезда» публика в зале вскочила с мест, опасаясь получить травмы или быть задавленными двигающимся паровозом.



1908 На острове Сицилия произошло крупное землетрясение.



1972 Введен в действие высокогорный каток «Медео».



1979 В Москве вступил в строй Олимпийский велотрек в Крылатском.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1856 Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США (1913-1921), Нобелевский лауреат.



1897 Иван Конев, советский военачальник, полководец, Маршал Советского Союза.



1903 Джон фон Нейман, американский математик и физик, внесший важный вклад в разработку первых ЭВМ.



1903 Михаил Калатозов, советский режиссер, сценарист и оператор, народный артист СССР.



1908 Евгений Вучетич, советский скульптор-монументалист, народный художник СССР.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!



Сп. Зурб.



