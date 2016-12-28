Камчатский метеокомментарий, 28 декабря (363/3)

28.12.2016 05:53:36 (GMT+12)

В 5.00 в Петропавловске-Камчатском было 11º, атмосферное давление 733 мм рт. ст., относительная влажность 70%.



Предварительный прогноз:



Утро: -13°, облачно с прояснениями, возможен небольшой снег.



День: -11°, облачно, возможен небольшой снег.



Вечер, -10°, переменная облачность, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 9 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 7’40’’ (+1”).



Луна: 0%, стареющая.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 28 декабря, 5.15 (кмч).