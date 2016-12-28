Камчатский гороскоп, 28 декабря

28.12.2016 02:02:38 (GMT+12)
Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:
День позволяет окончательно укрепиться в том или ином мнении, принять решение подвести черту или, наоборот, в самом ближайшем времени начать новую жизнь. Основная часть дня не располагает к повышенной активности в конкретном направлении, но поддерживает общий интерес к окружающему миру, политическим и социальным тенденциям. Прагматичный подход может уступить место научному «академическому» интересу, духовным или нравственным акцентам. Вечером возможен прилив энергии, ситуация может подтолкнуть к поздним поездкам, переписке или иной деятельности.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Красная Сопка.
Рейтинг дня: 4.
День благоприятен для жителей улиц Беринга, Мишенной, Индустриальной, Лермонтова, проспекта Победы, Космического проезда, районов КП – АЗС, Центр, Звездная, 11 (в краевом центре), 26 км – Автостанция (в Елизове), Паланы, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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