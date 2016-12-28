У детской гонки «Дюлин» на Камчатке появится собственная эмблема

28.12.2016 01:15:27 (GMT+12)

У камчатской гонки на собачьих упряжках «Дюлин» появится собственная эмблема. Принять символику популярных детских соревнований в рамках программы «Прямая линия с Губернатором» главу региона попросили юные каюры края.



Чтобы задать вопрос Губернатору, на открытую площадку в центре Петропавловска-Камчатского практически в полном составе пришла детско-юношеская сборная Камчатского края по ездовому спорту. От лица команды к Владимиру Илюхину обратилась Дарина Чикина.



«У взрослой гонки "Берингии" есть своя эмблема, а у нашей детской гонки "Дюлин" своего логотипа нет. Не могли бы вы нам помочь с этим вопросом?» - сказала Дарина Чикина.



Глава региона поддержал инициативу юных каюров, поблагодарив их за выбор спортивного увлечения.



«Спасибо вам за то, что вы этот спорт полюбили, что вы им живёте, что с большим уважением относитесь к собакам. Что касается логотипа, мне кажется, это, правда, несправедливо. Из большой "Берингии" "Дюлин" уже выросла в самостоятельную гонку. В 2017 году это уже будет отдельная гонка, а не старт в рамках пролога. И я думаю, что это правильно, - сказал Владимир Илюхин. - Очень рад тому, что это нравится ребятишкам, и главное, что число их растёт. И не только в Петропавловске или Елизове, везде, по всей Камчатке сегодня целое движение людей, которые заинтересованы ездовым спортом. Для нас это, правда, великое благо. Поэтому давайте, если у вас есть какое-то предложение по самой эмблеме, вы его передайте, и мы обязательно его «узаконим», чтобы это был логотип вашей дюлиновской гонки».



Напомним, в этом году детская гонка на собачьих упряжках «Дюлин» пройдёт за два дня до официального страта «Берингии-2017». Соревнования юных каюров состоятся на биатлонном комплексе Виталия Фатьянова 23 февраля. Для всех гостей и участников мероприятия будет подготовлен большой спортивно-развлекательный праздник. Вход на трибуны для зрителей будет свободным. Решение о проведении «Дюлин» самостоятельной гонкой, принято в связи с ростом числа участников детских стартов. В прошлом году свои упряжки на соревнованиях выставили более 40 юных каюров.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.