Владимир Илюхин: снижение энерготарифов для предприятий позволит компаниям Камчатки развиваться

28.12.2016 01:14:45 (GMT+12)
Снижение энерготарифов для промышленных предприятий Дальнего Востока, предусмотренное принятыми Госдумой РФ поправками в закон «Об электроснабжении», позволит камчатским компаниям развиваться. Об этом в ходе прямой линии заявил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Глава региона отметил, что, по данным Минвостокразвития, для камчатских предприятий снижение тарифов составит 20 %. В настоящее время предприниматели региона платят за киловатт/час около 6,5 рублей – это одни из самых высоких показателей в стране.
«Какого эффекта мы ждем? - компании получат возможность, платя меньше, развиваться, вкладывать высвобождающиеся средства в инфраструктуру. А это создание новых рабочих мест, это, естественно, рост налогооблагаемой базы. Сейчас надо приложить все усилия, чтобы эта схема заработала», - сказал Владимир Илюхин.
Он отметил, что данный федеральный закон не предусматривает снижение стоимости электроэнергии для жителей региона, он коснётся только промышленных потребителей. Вместе с тем, глава региона напомнил, что тарифы для населения на Камчатке заморожены до середины 2018 года.
«Решение о заморозке тарифов принято. Это коснётся жителей Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и Вилючинска. Сейчас наша служба по тарифам работает над тем, чтобы эту схему мы смогли применить на всю территорию Камчатского края», - сказал Губернатор.
Провести детальный анализ действующей системы тарифообразования в крае Губернатор Владимир Илюхин поручил в октябре 2015 года. Региональная служба по тарифам и ценам эту работу выполнила, в результате чего были установлены тарифы на коммунальные услуги с учетом сдерживания роста расходов предприятий энергетики на оплату труда в 2016 году.
Традиционная «Прямая линия с Губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным» состоялась в эфире телеканала «Россия 1» (в рамках вещания ГТРК «Камчатка») в субботу, 24 декабря. За время эфира было принято порядка 200 обращений от жителей полуострова.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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