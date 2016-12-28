Ирина Унтилова поздравила спасателей с профессиональным праздником

28.12.2016 01:15:07 (GMT+12)

Торжественное собрание, посвящённое 26-й годовщине со Дня основания МЧС, состоялось в здании краевого Правительства. В нём приняли участие сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, Камчатского филиала ДВРПСО России, поисково-спасательного отряда Камчатского края, представители краевых пожарно-спасательных гарнизонов, КГКУ «ЦОД», Центра управления кризисными ситуациями и Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.



Мероприятие открылось минутой молчания. Собравшиеся почтили память погибших в результате авиакатастрофы над Чёрным морем. С профессиональным праздником спасателей региона и представителей всех экстренных служб поздравила Первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова.



«Сегодня в зале находятся люди, которые своим каждодневным трудом делают всё, чтобы жизнь на Камчатке была спокойной. Огромное вам спасибо за уверенность в нашей безопасности. Желаю вам, чтобы в вашей деятельности было как можно больше тренировок, и как можно меньше боевых задач», - сказала Ирина Унтилова.



С поздравительной речью к присутствующим обратился заместитель Председателя Правительства Камчатского края Сергей Хабаров.



«Камчатские спасатели третий год подряд становятся лучшими на Дальнем Востоке. Подтверждением тому служат сотни спасённых жизней на территории региона. На сегодняшний день Правительство Камчатского края делает всё возможное, чтобы обеспечить спасательные службы всем необходимым снаряжением, техникой и оборудованием. Продолжайте совершенствовать свои знания и умения во благо людей. Спасибо за работу, здоровья Вам и благополучия», - сказал зампред.



Также с приветственной речью выступили: депутат Государственной Думы РФ Ирина Яровая, первый заместитель Председателя Законодательного собрания Камчатского края Андрей Копылов и начальник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Роман Чурсин.



Сотрудникам МЧС, отличившихся в этом году в спасательных операциях, а также ветеранам службы, были вручены Почётные грамоты Камчатского края, благодарственные письма и ценные подарки. Торжественный вечер продолжился концертной программой.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.