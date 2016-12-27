Камчатские спасатели провели тренировку по спасению человека, провалившегося под лед

27.12.2016 18:07:19 (GMT+12)

Камчатские спасатели провели тренировку по оказанию помощи человеку, провалившемуся под лед. Тренировка прошла на Халактырском озере под руководством начальника поисково-спасательного подразделения Камчатского филиала ДВРПСО МЧС России Сергея Маркова. В ней приняли участие сотрудники специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Камчатскому краю.



У берега толщина льда на этом водоеме достаточна для нахождения на нем людей, а вот уже в нескольких метрах от берега лед тонкий и хрупкий. Стоит на него ступить – и человек тут же проваливается под лед.

Сергей Марков напомнил своим коллегам о действиях при спасении людей, провалившихся под лед. Спасатели в очередной раз вспомнили и закрепили навыки работы с щитами, с помощью которых можно извлечь человека из полыньи, а также горно-спасательным оборудованием: полиспастами, жумарами, карабинами и веревками.



Каждый из сотрудников МЧС России по несколько раз в ходе тренировке оказался в воде, играя роль провалившегося под лед человека. После этого его коллеги, объединившись с тройку, оказывали ему помощь – один из спасательной тройки, обвязавшись страховкой, подползал к месту провала и с помощью носилок извлекал условно пострадавшего из воды на поверхность льда. А остальные двое спасателей подтягивали носилки с условно пострадавшим и эвакуировали его на берег.



Действия по оказанию помощи человеку, провалившемуся под лед, были отработаны несколько раз – чтобы закрепить навыки до автоматизма. Ведь в реальной ситуации при спасении человека будет дорога каждая секунда.

Все спасательные операции занимали всего несколько минут. Между тем, спасатели напоминают жителям Камчатского края: в реальной ситуации, если вы провалитесь под лед, помощь придет значительно позже: некоторое время уйдет на то, чтобы вызвать помощь (хорошо, если рядом с вами будет кто-то, кто сможет позвонить в службу спасения и объяснить, где вы находитесь), а также на то, чтобы спасатели добрались до места происшествия. А ведь при нахождении в холодной воде счет идет на секунды. Поэтому чтобы не подвергать свою жизнь опасности, лучше вообще не выходить на лед – до сих пор на многих реках и озерах края ледовый покров рыхлый и недостаточно прочный.



Если же Вам действительно необходимо выйти на лед, помните:



Никогда не ступайте на лед, не убедившись в том, что он достаточно крепок;



- помните, что лед крепче у берега. Его толщина уменьшается на большой глубине по мере удаления от берега, а также в тех местах, где есть растительность или быстрое течение;



- крепость льда зависит также от температуры воздуха. Днем он не такой прочный, как утром и вечером;



- передвигаясь по льду, обходите темные пятна: здесь лед очень хрупкий;



- во время движения по льду следует обходить участки, покрытые толстым слоем снега, места с быстрым течением, родниками, где выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.