Депутат краевого парламента Кирилл Волков привез новогодние подарки воспитанникам елизовского интерната для «особых» детей

27.12.2016 18:05:54 (GMT+12)

Сладкие шоколадные наборы привез накануне в преддверии Нового года воспитанникам елизовского дома-интерната для умственно отсталых детей депутат Законодательного Собрания Камчатского края Кирилл Волков.



Народный избранник часто навещает подшефное учреждение, оказывает помощь, общается с коллективом и подопечными. Руководитель дома-интерната Анжелика Литвинова говорит, что любое внимание к учреждению приносит огромную пользу его воспитанникам. «В нашем доме живут особенные, солнечные дети. Конечно, для их здоровья, для их самочувствия, для их полноценной жизни важны положительные эмоции. И приезд наших шефов, особенно с подарками – это всегда праздник. С Кириллом Сергеевичем Волковыммы дружим достаточно давно, он любит наш детский дом. Он с удовольствием приезжает к нам на праздники, привозит подарки, участвует в общественной жизни нашего учреждения. Спасибо ему за поддержку», - сказала Литвинова.



Директор уточнила, что в интернате живут 96 воспитанников от 4 до 23 лет, 56 из которых - это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.