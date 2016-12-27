На Камчатке уделят особое внимание перевозке детей в праздничные дни

27.12.2016 17:50:37 (GMT+12)

Безопасность дорожного движения и неукоснительное соблюдение правил перевозки организованных групп детей обсудили в краевом Правительстве в ходе заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Камчатского края.



В совещании, прошедшем под руководством заместителя Председателя Правительства Камчатского края Юрия Зубаря, приняли участие руководители министерств и ведомств края, учреждений образования, спорта и культуры, главы муниципальных образований.



«В этом году у нас зафиксирован рост количества ДТП на дорогах края, а также увеличилось количество пострадавших и погибших граждан в этих авариях. Нам необходимо выстроить взаимодействие таким образом, чтобы развивая дорожно-транспортную сеть, мы снижали травматизм и случаи гибели людей на камчатских дорогах» - сказал зампред.



Вопрос безопасности перевозки организованных групп детей стал одной из самых главных тем заседания. Юрий Зубарь напомнил руководителям учреждений спорта и культуры о персональной ответственности за жизнь каждого ребёнка при организации перевозки школьников.



«Дети станут главными участниками праздничных ёлок и игровых программ, поэтому мы уделили особое внимание подготовке к каникулам школьников, - сказал Юрий Зубарь. - Автобусы, которые имеются в образовательных и спортивных учреждениях, соответствуют всем современным требованиям безопасности по перевозке детей, а квалифицированные водители регулярно проходят соответствующий инструктаж».



Он также отметил, что в новогодние праздники сотрудники ГИБДД Камчатского края будут работать в усиленном режиме.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.