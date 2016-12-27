На Камчатке построен очередной участок автозимника продлённого действия «Анавгай-Палана»

27.12.2016 17:50:36 (GMT+12)

Новый участок автозимника продлённого действия построен на Камчатке вблизи села Тигиль. Для круглогодичного движения транспорта обустроены 10 километров проезда в сторону села Анавгай. Об этом в ходе ежегодной «Прямой линии с Губернатором» сообщил глава региона Владимир Илюхин.



С вопросом о том, как продвигаются работы по строительству всесезонной дороги между Анавгаем и Тигилём, к Губернатору обратился житель Паланы Александр Кузнецов.



«Проблема для нас очень острая, мы ей очень активно занимаемся на протяжении последних лет. Участок «Палана-Тигиль» запущен. Сейчас речь идёт о населённых пунктах Анавгай-Тигиль. Их тоже надо соединить, это порядка 240 километров. Мы этой трассой занимаемся, сейчас у нас в работе 10-километровый участок от Тигиля в сторону Анавгая. Я был летом, смотрел, как продвигается стройка. Там большой объём работ выполнен, есть участки, где приходилось выборку грунта делать до 10 метров. Этот участок сейчас готов к сдаче», - сказал Владимир Илюхин.



Строительство автозимника продлённого действия «Анавгай-Палана» на участке 230 км - 240 км вблизи села Тигиль было начато в 2015 году. В ходе работ подрядчик выполнил обустройство земполотна и дорожной одежды, произвёл укладку 20 гофрированных водопропускных труб, построил два капитальных мостовых перехода – через реки Сарайная и Дальняя. Работы выполнены в установленные сроки: сдача объекта по контракту – конец декабря 2016 года.



«Также начато строительство автозимника со стороны Анавгая. Там в работе сейчас 16-километровый участок. При наличии стабильного финансирования его планируем завершить в 2018 году, - добавил Владимир Илюхин. - Напомню, что сегодня мы эти работы проводим за счёт средств, которые выделяются Росавтодором. Там понимают необходимость этого автозимника, его значимость для нашей территории. Мало кто верил, что когда-то появится нормальная дорога между Паланой и Тигилём. Сегодня она активно эксплуатируется, и эту работу мы обязательно будем продолжать для того, чтобы весь 500-километровый участок между Анавгаем и Паланой работал в полную силу».



Глава региона добавил, что в настоящее время автозимник «Анавгай-Тигиль» готовят к сезонной работе. Открыть дорогу для движения автотранспорта планируется в январе, когда температурный режим позволит наморозить переправы через многочисленные водные преграды.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.