На Камчатке около 100 семей с детьми-инвалидами обеспечены жильём за счёт средств краевого бюджета

27.12.2016 17:50:35 (GMT+12)

Порядка 100 камчатских семей, воспитывающих детей-инвалидов, обеспечены квартирами за счёт средств краевого бюджета. Об этом в ходе ежегодной «Прямой линии с Губернатором» сообщил глава региона Владимир Илюхин.



С вопросом о мерах, принимаемых Правительством региона по решению жилищных проблем семей с детьми-инвалидами, к главе региона обратилась жительница Петропавловска-Камчатского Кристина Парилова.



«Хочу от лица матерей, у которых дети-инвалиды, выразить вам огромную благодарность за то, что нам выделилась денежная компенсация на покупку транспортного средства. С нашими детьми это очень необходимо, теперь мы можем их возить. Мой вопрос заключается в следующем – планируется ли обеспечение в дальнейшем семей с детьми инвалидами квартирами?» - сказала Кристина Парилова.



Отвечая на вопрос, глава региона отметил, что реализация мероприятий по обеспечению жильём данной категории граждан в крае будет продолжена.



«Что касается квартир, то, безусловно, мы эту работу будем продолжать. На следующий год у нас 45 миллионов рублей на эти цели заложено. Всё, что сегодня позволяет наш бюджет, мы в этом направлении будем делать», - сказал Владимир Илюхин.



В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края пояснили, что программа по обеспечению жильём семей с детьми-инвалидами действует в крае 4 года. В период с 2013 по 2015 годы жильём были обеспечены 82 семьи, в 2016 году - 15. В ближайшие дни ещё 4 семьи получат квартиры по договорам социального найма.



«Предусмотрены две формы поддержки для решения жилищных вопросов семей с детьми-инвалидами. За счёт средств краевого бюджета мы предоставляем квартиры или же социальные выплаты на приобретение и строительство жилья, - сообщила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Елена Косова. - Размер социальной выплаты рассчитывается индивидуально, исходя из состава семьи и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, ежеквартально утверждаемой Минстроем России. В 2016 году размер выплаты для семьи, состоящей, к примеру, из трёх человек, составил порядка 2,5 млн. рублей».



