На Камчатке формируют реестр домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года

27.12.2016 17:50:37 (GMT+12)

В Камчатском крае формируют реестр аварийных домов, признанных таковыми в период с 2012 до 2017 года. Об этом в ходе ежегодной программы «Прямая линии с Губернатором» сообщил глава региона Владимир Илюхин.



С вопросом о перспективах расселения аварийных домов, не включённых в реестр действующей программы по переселению, к Владимиру Илюхину обратился житель села Мильково Андрей Васюк.



«Мы проживаем в доме, признанном аварийным в 2013 году. Сейчас действие программы по переселению граждан из аварийных домов распространяется на дома, которые признаны аварийными до 2012 года. Есть ли у нас возможность попасть в эту программу?» - спросил Андрей Васюк.



Глава региона сообщил, что с целью дальнейшей реализации мероприятий по расселению аварийного жилья, в крае начато формирование нового реестра аварийных домов.



«Сейчас формируется новый реестр, в который как раз должно попасть то жильё, которое не было учтено до 2012 года. По этим домам будет приниматься отдельное решение в части реализации программы. Безусловно, строительство по «аварийке» будет продолжаться», – сказал Владимир Илюхин.



Сформированный перечень станет основой для принятия в крае новой жилищной программы. На основании документов, предоставленных органами местного самоуправления, в новый реестр аварийного жилья уже внесены сведения о 115 домах общей площадью порядка 48 тысяч квадратных метров.



Напомним, программа по расселению из аварийного жилфонда действует в крае с 2014 года. За это время в новые квартиры в различных районах Камчатки переехали более 700 человек. В текущем году новые дома в рамках реализации данной программы сданы в Елизовском, Усть-Камчатском, Алеутском районах.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.