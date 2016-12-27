Порядка 70 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, побывали на новогоднем утреннике в КВЦ

27.12.2016 17:50:36 (GMT+12)

Новогодний утренник для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, прошёл в камчатском выставочно-инвестиционном центре в Петропавловске-Камчатском. Мероприятия проводилось совместно с Камчатским центром социальной помощи семье и детям.



Социальный новогодний утренник в КВЦ является традиционным. В этом году в нём приняли участие порядка 70 ребят.



«Артисты подготовили для детей увлекательное новогоднее приключение, в котором ребята стали главными участниками представления. Сказочник, Ученый кот, Золотая Рыбка, Царь, и конечно Дед Мороз со Снегурочкой устроили для ребят веселые игры и танцы», - рассказали организаторы.



В заключение театрализованной постановки детей ждали сладкие угощения и новогодние подарки.

