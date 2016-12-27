Изменение графика получения пенсий в январе

27.12.2016 17:26:30 (GMT+12)

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями выплата пенсий через ФГУП «Почта России» в 2017 году будет осуществлена по следующему графику:



3 января – для пенсионеров, которые по графику получают пенсии 3 января;



4 января – для пенсионеров, которые по графику получают пенсии 4 января;



5 января – для пенсионеров, которые по графику получают пенсии 5 и 6 января;



6 января – для пенсионеров, которые по графику получают пенсии 7 и 8 января.



Доставка единовременной выплаты в размере 5 000 рублей через ФГУП «Почта России» будет осуществлена с 13 по 28 января 2017 года.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе ОПФР.

