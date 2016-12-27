Наблюдательный совет Свободного порта в Камчатском крае утвердил 8 инвестиционных проектов объемом более 1,7 млрд рублей

27.12.2016 17:26:29 (GMT+12)

Реализацию новых инвестиционных проектов, привлечение инвесторов и расширение режима свободного порта рассмотрели участники заседания Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток в Камчатском крае под председательством Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.



Члены Наблюдательного совета одобрили 8 инвестиционных проектов. Общая сумма частных инвестиций в эти проекты составит более 1,7 млрд рублей. Планируется создание 154 новых рабочих мест.



«Проекты разные: от небольших проектов объемом 20 млн рублей в сфере бытового обслуживания до проектов объемом 700 млн. рублей по созданию порт-хаба по комплексному обслуживанию рефрижераторных и сухих контейнерных грузов», - уточнил Александр Галушка, – «Сейчас мы видим, как заходят первые инвесторы. Необходимо, чтобы инвесторы нашли здесь поддержку и показали другим представителям делового сообщества перспективность и экономическую целесообразность реализации бизнес-проектов на Камчатке».



По словам генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дениса Тихонова, Камчатка является инвестиционно привлекательным регионом. «У края есть потенциал, его нужно использовать для привлечения как российских, так и иностранных инвесторов», – подчеркнул он.



Как отмечает Владимир Вальтер, генеральный директор одного из потенциальных резидентов - компании «Терминал «Сероглазка», входящей в состав рыбопромышленного холдинга «Норебо»: «В течение 10 лет в Камчатском крае мы планируем создать порт-хаб по комплексному обслуживанию рыбопромысловых судов и организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов. Преференции Свободного порта позволят сократить время прохождения экспертиз и согласований на строящиеся объекты, а также станут серьезным стимулом для развития проекта в регионе».



Глава Минвостокразвития напомнил о рассмотрении в Правительстве России законопроекта об упрощенном визовом порядке в Свободном порту. «Будет установлен новый визовый режим с 8-мидневной электронной визой и возможностью ее получения для тех иностранцев, которые прилетают и приезжают именно в свободный порт Владивосток. Такую возможность получат инвесторы и туристы, прибывающие на Камчатку», – отметил он.



Активизации работы по привлечению инвесторов в край, по мнению Министра, будет способствовать формирование еще одного места размещения Минвостокразвития России – на Камчатке. Соответствующие изменения в Положение о Министерстве утверждены Правительством России. «Министерство уже может официально располагаться в Петропавловске-Камчатском. Пока этого размещения де-факто еще нет, но де-юре это уже произошло. Это четвертый город официального базирования Минвостокразвития. Напомню, это Хабаровск, Владивосток, Москва, теперь и Петропавловск-Камчатский, – сказал Александр Галушка, – Теперь наша совместная задача сформировать рабочую единицу на Камчатке, и тот хороший старт, который мы дали командной, слаженной, совместной работе с Правительством Камчатского края во благо развития региона продолжить, уже имея в нем опорную базу».