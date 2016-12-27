В Петропавловске-Камчатском состоялась Большая благотворительная елка

27.12.2016 17:26:28 (GMT+12)

Яркий новогодний праздник для детей из многодетных, малообеспеченных семей и детей из детских домов и коррекционных школ Петропавловска-Камчатского состоялся 24 декабря в развлекательном центре «Роллердром».



Более 1400 детей из многодетных, малообеспеченных семей, а также детей из детских домов и коррекционных школ Петропавловска-Камчатского пришли на праздничную ёлку, организованную лидерами камчатских сторонников, депутатами Законодательного Собрания Андреем Стуковым и Татьяной Ткаченко совместно с депутатами Законодательного собрания Камчатского края Евгением Ермоленко и Андреем Лимановым.



«Площадку для проведения праздника на безвозмездной основе нам предоставил исполнительный директор Вардан Мкртчян. Праздничную развлекательную новогоднюю программу подготовил один из ведущих коллективов Министерства образования Камчатского края - «Рассветы Камчатки» под руководством Маргариты Лариной», - рассказал Андрей Стуков.



Он подчеркнул, что неоценимую помощь в проведении мероприятия оказали волонтеры: учащиеся средних школ № 11, 35, 40, 42, педагогического колледжа Петропавловска-Камчатского и члены студенческих отрядов «Молодой Гвардии Единой России» под руководством Дмитрия Шунькина.



Вместе со сказочными персонажами - Дедом Морозом и Снегурочкой, символами наступающего года – Петухом и Курицей, Доброй Волшебницей, Миньонами и Гринчем-похитителем Рождества, дети в ярких новогодних костюмах водили хороводы вокруг елки, пели, танцевали, играли в игры, рассказывали стихи и веселились.



Своего восторга малыши не скрывали: радостные улыбки и хорошее настроение не покидали детей в этот день, довольны остались и родители малышей.



В завершение праздника пришедших детишек ожидал главный сюрприз: для всех ребят организаторы праздника подготовили новогодние подарки.



Уже после окончания праздника ребята еще долго не хотели расходиться — играли, бегали, танцевали.



«Мы очень рады, что организовали такой праздник детям. В наших силах уделить свое внимание, подарить частичку тепла детям, которые ждут чуда в Новый год! Мы хотим, чтобы этот праздник им запомнился! От всей души я хочу поблагодарить предпринимателей, оказавших помощь в проведении этого праздника. Спасибо, коллеги за поддержку! », - прокомментировал Андрей Стуков.



«Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей Камчатского края с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким, счастья, оптимизма, чтобы Новый год принес Вам лишь приятные сюрпризы, отличные новости, удачу и успех! С наступающим Новым годом!», - добавил Андрей Стуков.