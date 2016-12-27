Братья по статье

27.12.2016 16:17:58 (GMT+12)

Накануне ночью в г. Елизово на ул. Рябикова сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомашину «Maздa», водитель которой нарушил Правила дорожного движения. За рулем иномарки находился 19-летний елизовчанин, который давно знаком инспекторам дорожного движения. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Впервые протокол, составленный полицейскими по ч. 2 ст. 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, так как пьяным за руль молодой человек сел, еще до того как достиг совершеннолетия. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».



Примечательно, что на утверждение в прокуратуру направлено уголовное дело, возбужденное по аналогичной статье в отношении старшего брата 19-летнего елизовчанина. 22-летний молодой человек, также не имеющий права на управление транспортным средством, в 2016 году дважды задерживался сотрудниками Госавтоинспекции. Один раз он управлял автомашиной, находясь в состоянии алкогольного опьянении, второй – от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В рамках расследования уголовного на автомашину «Мицубиси» в целях дальнейшего погашения суммы административных штрафов, наложенных на нарушителя, следователем ОМВД России по Елизовскому району был наложен арест.

«Поведение граждан, садящихся за руль в состоянии опьянения, можно без преувеличения назвать преступным, так как они подвергают опасности не только свою жизнь и здоровье, но и жизнь других участников дорожного движения, среди которых дети и пожилые люди», – так прокомментировал ситуацию старший психолог ОМВД России по Елизовскому району майор внутренней службы Марина Мирошкова.



Она добавила, что на сегодняшний день оба нарушителя, это взрослые люди, несущие полную ответственность за свои действия, но, учитывая, что нарушать закон, они начали до того как им исполнилось 18 лет, нет никаких сомнений, что груз ответственности лежит и на плечах их родителей.



«Родители до определенного возраста являются для ребенка непререкаемым авторитетом и образцом для подражания. В подростковом возрасте ситуация кардинально меняется, в этот момент важно сохранить родительский авторитет, а не потакать прихотям и капризам сына-подростка. В этой семье воспитанием сыновей занималась одна мама. Мальчики попали в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, будучи подростками. К сожалению, женщина, вынужденная в одиночку обеспечивать семью, не сумела уделить детям должного внимания. Думаю, именно это и стало причиной того, что молодые люди систематически нарушают закон, а следствием их поступков станет судимость, которая неизбежно отразиться на будущем уже их детей. Жаль, что сами братья об этом пока не задумываются», – сказала психолог в заключении беседы и обратилась ко всем родителям с убедительной просьбой уделять детям как можно больше времени, проводить с ними выходные и праздничные дни, просто разговаривать. По мнению психолога, умение найти с ребенком общий язык является одним из важнейших аспектов правильного воспитания.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

