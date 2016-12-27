В рамках партийного проекта «Школа молодого политика» прошло очередное занятие

27.12.2016 15:59:33 (GMT+12)

Депутат Госдумы РФ Константин Слыщенко провел очередной семинар для участников проекта регионального отделения партии «Единая Россия» - «Школа молодого политика».



Открывая занятие, Константин Слыщенко отметил важность подобных курсов в преддверии выборов в Городскую думу Петропавловска-Камчатского, которые пройдут в 2017 году.



«Главная цель этого проекта - создать качественный кадровый резерв для выдвижения на выборные должности. Очень важно, чтобы с каждыми новыми выборами происходило обновление депутатского состава, чтобы появлялись новые люди со свежим взглядом, свежими идеями и самое важное, вариантами их воплощения», - отметил Константин Слыщенко.



Участие в мероприятии также приняли депутаты Городской Думы Петропавловска, которые в свое время также прошли «Школу молодого политика», а сейчас уже стали народными избранниками. Они поделились со слушателями курсов своим опытом участия в избирательной кампании и работе в качестве помощников депутатов, а также рассказали о программе своей деятельности в составе депутатского корпуса Городской Думы.



В ходе мероприятия Константин Слыщенко рассказал слушателям о современных политических технологиях работы, в частности, о роли информационных технологий в современных избирательных кампаниях. Подробно остановился на вопросах организации и проведения предварительного голосования.



Напомним, «Школа молодого политика» работает для всех, кто интересуется политикой в целом и хочет принимать участие в политической жизни нашего региона. На сегодняшний день участниками проекта являются более 100 жителей Петропавловска в возрасте от 18 до 45 и более лет. Это целеустремленные и заинтересованные люди, желающие повысить уровень знаний в области избирательного права, партийной деятельности.



Желающие начать профессиональную политическую карьеру еще могут записаться в «Школу молодого политика» по телефону в Петропавловске-Камчатском: 8 (4152) 22-41-63.

