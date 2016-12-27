Более 1400 детей побывали на благотворительной ёлке от депутатов Законодательного Собрания

27.12.2016 15:55:34 (GMT+12)

Благотворительная новогодняя ёлка состоялась в развлекательном комплексе «Роллердром» под эгидой депутатов Законодательного Собрания Камчатского края, партии «Единая Россия» и регионального отделения сторонников Партии. Организаторами выступили депутаты краевого парламента Евгений Ермоленко, Андрей Стуков, Андрей Лиманов и Татьяна Ткаченко. Пригласительные получили более 1400 детей из малообеспеченных, многодетных семей, а также детских домов и коррекционных школ. Получился яркий, красочный и веселый праздник, в завершении которого каждый ребенок получил сладкий подарок.



По словам Андрея Стукова, акция ежегодная и проходит уже более 10 лет. «Здесь организованы развлекательные площадки для детей самого разного возраста, малышей развлекают ростовые куклы, и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Мы постарались, чтобы праздник получился красивым, добрым и понравился детям. Хочу сказать слова благодарности всем, кто помог нам организовать данное мероприятие: предпринимателям, для которых такие слова как социально ответственный бизнес - это не пустой звук», - сказал Андрей Стуков.



Андрей Лиманов также поблагодарил всех за помощь. «Убежден, что сильные должны помогать слабым. У нас в России так было испокон веков. Рад что у нас есть такие депутаты, как Евгений Ермоленко и Андрей Стуков, которые помогают людям в трудных ситуациях», - сказал Лиманов.



Площадку для проведения праздника на безвозмездной основе предоставил исполнительный директор «Роллердрома» Вардан Мкртчян. Праздничную развлекательную новогоднюю программу подготовил один из ведущих коллективов Министерства образования Камчатского края - «Рассветы Камчатки» под руководством Маргариты Лариной. С подарками для ребятишек помогла компания «Гулливер». Помощь в проведении мероприятия оказали волонтеры: учащиеся средних школ № 11, 35, 40, 42, педагогического колледжа Петропавловска-Камчатского и члены студенческих отрядов «Молодой Гвардии Единой России».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.