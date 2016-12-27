Ирина Яровая: Решение о снижении стоимости электроэнергии -  это новый горизонт планирования и развития экономики на Дальнем Востоке

27.12.2016 15:50:32 (GMT+12)
Совет Федерации одобрил закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке. Об этом сообщила депутат от Камчатки, вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая. «Снижение стоимости электроэнергии для промышленных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня – это еще одна мера, направленная на повышение привлекательности дальневосточных регионов для развития предпринимательской инициативы граждан России и привлечения инвесторов, в том числе на Камчатку, которая сейчас находится на пороге бурного развития», - заявила вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке.
Кроме того, Ирина Яровая подчеркнула, что, согласно закону, правительством будет создан механизм контроля за достижением на территориях Дальнего Востока планируемых цен и тарифов и на розничном рынке электроэнергии. Она напомнила, что поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года.
«Снижение стоимости электроэнергии, свободный порт, плоские тарифы для авиаперелетов, налоговые каникулы для дальневосточных гостиниц, «дальневосточный гектар», субсидии для лесоперерабатывающих предприятий – все это имеет колоссальное значение не только для предпринимателей, инвесторов, но и для жителей Дальнего Востока, является практической реализацией стратегии развития Дальнего Востока и дополнительными мерами обеспечения и защиты прав граждан России», - считает парламентарий. «Эта позиция нашей фракции «Единая Россия» отражена в решениях Парламента и поддержке инициатив Президента и Правительства по развитию Дальнего Востока», - добавила она.
«Недостаточность развития энергетической инфраструктуры, высокие затраты на энергию, действительно, являются сдерживающими факторами для развития дальневосточных территорий и конкурентоспособности бизнеса. Решение о снижении стоимости электроэнергии - это новый горизонт планирования и развития экономики, деловой активности, перерабатывающего производства на всем Дальнем Востоке», - уверена Ирина Яровая.
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