27 декабря – День спасателя Российской Федерации

27.12.2016 15:25:21 (GMT+12)

27 декабря в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС России. Именно в этот день в 1990 году было принято постановление Совета Министров РСФСР № 606 «Об образовании Российского корпуса спасателей на правах Государственного комитета РСФСР». В 1995 г. Указом Президента Российской Федерации 27 декабря было объявлено Днем спасателя Российской Федерации.



Сегодня спасатель – это многогранная профессия. Эти люди приходят на помощь в самых различных ситуациях. Они спасают людей на воде, тушат пожары, вызволяют пострадавших из искорёженных автомобилей и обрушившихся конструкций, обезвреживают взрывоопасные предметы, ведут поисковые работы на земле, в горах, на воде и под водой, или с помощью воздушных судов, оказывают первую помощь и психологическую поддержку попавшим в беду и многое другое. Для них почти нет преград, а профессионализм нарабатывается годами во время ликвидации реальных чрезвычайных ситуаций и происшествий, а также постоянных тренировок и учений.



Спасателей с их профессиональным праздников поздравил начальник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю полковник внутренней службы Роман Чурсин:



«Это профессиональный праздник мужественных и сильных людей, готовых прийти на помощь всем, кто попал в беду. Ваши успешные действия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий способствуют сохранению жизни, здоровья и благополучия людей.



Сегодня МЧС России является одним из самых эффективных ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования, на самом высоком уровне решающим задачи по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Но положительный имидж такой мощной структуры, как МЧС, не возникает сам по себе. Его создают реальные люди, которые уверенно смотрят в будущее и своим каждодневным героическим трудом стремятся сделать жизнь нашего общества безопасной. Успех пожарных и спасателей — это ежегодно сотни спасенных жителей. Люди знают, что сотрудники МЧС всегда придут на помощь в случае беды.



С каждым годом нам удается снизить число чрезвычайных ситуаций на полуострове. Это – результат кропотливой работы, упорных многочисленных тренировок и учений. Ежедневно ведется профилактическая работа с населением, совершенствуются методы и приемы спасения, оказания помощи, ликвидации аварий и катастроф. Неслучайно уже в третий год подряд Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и Камчатская территориальная подсистема РСЧС признаны лучшими на Дальнем Востоке, а специализированная пожарно-спасательная часть – лучшей в России.



Я искренне благодарю всех тех, кто все эти годы посвятил делу спасения людей, кто днем и ночью обеспечивал их безопасность, кто служил и служит благородному делу ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.



В этот день я от души желаю Вам – пусть реже происходят на Камчатке происшествия и катастрофы, а все критические ситуации имеют только благополучный исход. Крепкого здоровья, счастья, удачи, силы духа, успехов вам и вашим близким! И пусть как можно реже звонит телефон службы спасения!»



(Пресс-центр ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю).

