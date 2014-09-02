Депутаты Городской Думы Петропавловска-Камчатского провели заседание внеочередной сессии

27.12.2016 15:22:24 (GMT+12)

Заседание 56-й, внеочередной сессии Городской Думы состоялось в краевой столице под председательством Сергея Смирнова во вторник, 27 декабря. Депутаты рассмотрели 10 вопросов.



В рамках заседания депутаты внесли изменения в решение Городской Думы о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2016 год, которые обусловлены необходимостью уточнения объемов доходов на основании сведений главных администраторов доходов бюджета Петропавловска, расходов бюджета городского округа и межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.



Согласно принятому документу, по сравнению с ранее принятым решением о бюджете, в 2016 году уменьшены плановые показатели поступлений по доходам в общем объеме на 119,1 млн. рублей. Годовой объем бюджетных ассигнований планируется снизить с 12 297,0 млн. рублей до 11828,9 млн. рублей или на 468,0 млн. рублей (3,8 процента).



В принятом решении объем бюджетного дефицита на 2016 год уменьшен на 350 000,0 тыс. рублей и составляет 18 602,4 тыс. рублей, или 0,4 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений.



В результате проводимых в Петропавловск-Камчатском городском округе мероприятий по снижению долговой нагрузки на бюджет городского округа планируется снизить объем привлечения кредитных ресурсов на 250,0 млн. рублей и увеличить объем погашения кредитов кредитных организаций на 100,0 млн. рублей. В результате, объем муниципального долга на 01.01.2017 составит 1600,0 млн. рублей, снижение 150,0 млн. рублей к предыдущему году.



В ходе сессии депутатами были внесены изменения в решение Городской Думы Петропавловска от 02.09.2014 № 253-нд «О правилах благоустройства территории Петропавловск-Камчатского городского округа и порядке участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий». Принятыми изменениями депутаты привели решение в соответствие действующему законодательству в связи с вступлением в законную силу отдельных положений Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и иных изменений в действующее законодательство. Таким образом, изменена система обращения с отходами, а также изменены полномочия органов исполнительной власти органов местного самоуправления.



Решением Городской Думы депутаты делегировали коллег в Комиссии по разработке и исполнению Плана мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в ее состав вошли Андрей Воровский и Анатолий Наумов.



На сессии также было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа по избирательному округу № 3 Сергея Мечетина в связи с письменным заявлением об отставке по собственному желанию. До конца полномочий депутатского корпуса 5 созыва Петропавловска принято решение упразднить должность заместителя председателя ГорДумы на неосвобожденной основе, которую до сегодняшнего дня занимал Сергей Мечетин, и внести соответствующие изменения в структуру Городской Думы.



В завершение сессии Сергей Смирнов поблагодарил присутствующих за плодотворную работу, поздравил всех с наступающими новогодними праздниками, пожелав конструктивного взаимодействия и успехов в новом году.



Напомним, очередная сессия Городской Думы Петропавловска назначена на 22 февраля 2017 года.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Городской Думы.