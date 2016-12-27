Виталий Иваненко избран главой Петропавловск-Камчатского городского округа

27.12.2016 15:17:33 (GMT+12)

Заседание 56-й, внеочередной сессии Городской Думы состоялось в краевой столице под председательством Сергея Смирнова во вторник, 27 декабря. Депутаты рассмотрели 10 вопросов.



Основным вопросом дня прошедшего заседания стал вопрос об избрании на должность главы Петропавловск-Камчатского городского округа. По итогам конкурса, который состоялся 22 декабря, решением конкурсной комиссии на рассмотрение Городской Думе были предложены два кандидата – Виталий Иваненко и Сергей Деркач.



Прежде чем приступить к голосованию депутаты предоставили кандидатам возможность кратко изложить свое видение работы главы краевого центра.



Так, в частности, Виталий Иваненко, отметил необходимость работы в развитии социальной сферы: создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях; ликвидация второй смены в общеобразовательных учреждениях; решение кадрового вопроса, путем создания условий для привлечения высококвалифицированных специалистов; организация работы с одаренными детьми. Кандидат также подчеркнул необходимость работы в сфере культуры, городского хозяйства, градостроительства, благоустройства и других жизненно важных для Петропавловска сфер. Во всех направлениях он намерен работать в тесном взаимодействии с депутатским корпусом. Виталий Иваненко также считает важным - развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа, в том числе путем применения индивидуального подхода к предприятиям разных сфер деятельности, гармонизацию межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, создание коллегиальных органов при органах местного самоуправления. В заключение своего выступления кандидат добавил, что решение поставленных задач возможно только путем ежедневной кропотливой работы и исключительно путем совместной деятельности администрации, депутатского корпуса Городской Думы ПКГО, Правительства Камчатского края, а также населения Петропавловска-Камчатского.



Второй кандидат в своем выступлении сделал заявление об отказе в дальнейшем участии в состязании за кресло главы краевого центра. Сергей Деркач снял свою кандидатуру с рассмотрения Городской Думой.



По кандидатуре Виталия Иваненко депутаты Городской Думы приняли решение открытым голосованием, единогласно избрав его на должность главы Петропавловск-Камчатского городского округа.



Сергей Смирнов поздравил Виталия Иваненко с избранием на должность главы городского округа, пожелав успехов в реализации намеченных планов и дальнейшей плодотворной работы на благо жителей Петропавловска.



Очередная сессия Городской Думы Петропавловска назначена на 22 февраля 2017 года.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Городской Думы.



