Воровская стажировка

27.12.2016 14:30:55 (GMT+12)
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска полиции Петропавловска-Камчатского была получена информация о хищении музыкального центра в магазине на пр. Победы бывшим стажером предприятия.
В полицию о краже никто не заявлял. В ходе отработки информации были собраны доказательства причастности 19-летнего жителя краевого центра к совершению преступления. Подозреваемый сознался в содеянном и написал явку с повинной, директором магазина написано заявление с просьбой привлечь виновного в хищении к уголовной ответственности.
Техника стоимостью более шести тысяч рублей изъята.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Стоит отметить, что месяц назад в отношении молодого человека уже было возбуждено одно уголовное дело. Во время ревизии в том же магазине была
выявлена недостача персонального компьютера и комплектующих к нему. Оперативники установили, что техника была похищена стажером накануне увольнения.
Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому
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