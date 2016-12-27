Воровская стажировка

27.12.2016 14:30:55 (GMT+12)

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска полиции Петропавловска-Камчатского была получена информация о хищении музыкального центра в магазине на пр. Победы бывшим стажером предприятия.

В полицию о краже никто не заявлял. В ходе отработки информации были собраны доказательства причастности 19-летнего жителя краевого центра к совершению преступления. Подозреваемый сознался в содеянном и написал явку с повинной, директором магазина написано заявление с просьбой привлечь виновного в хищении к уголовной ответственности.

Техника стоимостью более шести тысяч рублей изъята.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».



Стоит отметить, что месяц назад в отношении молодого человека уже было возбуждено одно уголовное дело. Во время ревизии в том же магазине была

выявлена недостача персонального компьютера и комплектующих к нему. Оперативники установили, что техника была похищена стажером накануне увольнения.



Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

