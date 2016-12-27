Происшествия на дорогах края

27.12.2016 10:04:30 (GMT+12)

26 декабря 2016 года на территории Камчатского края зарегистрировано 29 столкновений без пострадавших.



Выявлены четыре водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ещё три водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Выявлены два пешехода, нарушивших Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено три единицы техники.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

