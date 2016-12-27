Правоохранители провели массовую проверку владельцев оружия

27.12.2016 09:59:42 (GMT+12)

На протяжении десяти дней сотрудники полиции совместно с коллегами из отдела Росгвардии по Камчатскому краю в рамках оперативно-профилактического мероприятия проверили более полутора тысяч владельцев оружия.



За нарушение законодательства к административной ответственности привлечены 69 граждан, изъято 79 единиц огнестрельного оружия. Наибольшее количество выявленных правонарушений связано с нарушением сроков продления разрешительных документов на оружие. Кроме того выявлен факт незаконного хранения незарегистрированного огнестрельного нарезного карабина и 10 патронов к нему. Охотничье ружье было изъято у 25-летнего жителя с. Мильково. По словам самого сельчанина, карабин он нашел осенью этого года в 15 километрах от с. Мильково, на берегу р. Андриановка, но в полицию не сдал. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».



Участковый уполномоченный Корякского МО МВД России раскрыл преступление, совершенное в прошлом году. Из квартиры пенсионеров 17 сентября 2015 года наряду с мебелью и бытовой техникой были похищены принадлежащие пожилому мужчине три гладкоствольных охотничьих ружья. Расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 «Кража» и ст. 226 «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК РФ, было приостановлено в связи с неустановлением лица, причастного к их совершению. Участковый уполномоченный полиции выяснил, что отсутствием супругов, уехавших в краевую столицу, воспользовался их 49-летний односельчанин. Зная об отъезде пенсионеров, злоумышленник выбил входную дверь и проник в чужой дом. Краденой мебелью он обставил квартиру вышедшей замуж дочери. У подозреваемого изъято одно из похищенных ружей, два других, по его словам, он выбросил в реку. Расследование уголовных дел, возбужденных в 2015 году возобновлено.



Напомним, что в соответствии с действующим законодательством граждане, которые добровольно сдали оружие боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождаются от ответственности. В рамках проводимой на полуострове операции «Оружие» за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ камчатцы получают денежное вознаграждение.

Сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы можно в любом отделении полиции или обратившись в отдел Росгвардии по Камчатскому краю.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

