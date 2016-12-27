Бес попутал

27.12.2016 09:56:12 (GMT+12)

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Камчатскому краю доказательства по уголовному делу признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении адвоката,  зарегистрированного в реестре адвокатов Камчатского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с октября по ноябрь 2015 года в ходе защиты обвиняемого по уголовному делу адвокат просил подзащитного передать ему денежные средства сверх гонорара защитника, якобы для передачи должностным лицам правоохранительных органов, за лояльное отношение и применение наказания не связанного с лишением свободы. Вместе с тем, передавать денежные средства правоохранителям адвокат не намеревался, а желал путем обмана получить денежные средства подзащитного и распорядиться ими по своему усмотрению.

Передача денежных средств злоумышленнику состоялась под контролем сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю, после чего адвокат был задержан, переданные ему денежные средства в сумме 900 тысяч рублей изъяты.
          
Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.



Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления

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