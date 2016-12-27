Разговор на взрослые темы

27.12.2016 09:53:22 (GMT+12)

Представитель Ассоциации ветеранов при краевой службе судебных приставов Наталия Яцушкевич посетила одну из школ города, где рассказала десятиклассникам о профессии судебных приставов. Для общения с ребятами в школе был отведен целый урок. Школьникам показали фильм об Управлении Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю, а также разъяснили последствия неуплаты задолженностей, ведь совсем скоро ребята получат водительские удостоверения, станут налогоплательщиками и сами столкнутся со многими реалиями взрослой жизни.



Завершилась беседа ответами на вопросы учеников. Некоторые десятиклассники всерьез заинтересовались работой судебного пристава и активно интересовались, что нужно для этого сделать и куда пойти учиться. Другие школьники задавали совсем не детские вопросы: их волновало, каким образом происходит начисление алиментов и как быть, если их родитель не выполняет таких обязательств.



Учитывая возникший интерес ребят к службе судебных приставов, школа пригласила Ассоциацию ветеранов провести подобные уроки и в других классах.





Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю



