Доброе утро, Камчатка!

27.12.2016 06:28:02 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня вторник, 27 декабря 2016 года. По старому стилю — 14 декабря.

Мчч. Фирса, Левкия и Каллини́ка (249-251). Мчч. Филимона, Аполлония, Ариана и Феоти́ха (286-287).

Сщмч. Николая Ковалева пресвитера (1937).

2 Тим., 297 зач., III, 16 - IV, 4.  Мк., 34 зач., VIII, 22-26.

По мусульманскому календарю — 28 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры

По иудейскому календарю — 27 кислева 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День спасателя в России.

День сотрудника паспортно-визовой службы Кыргызстана.

27 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ

537  В столице Византийской империи Константинополе освящен Храм Святой Софии.

1897  В Париже состоялась премьера комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».

1929  Иосиф Виссарионович Сталин провозгласил политику «сплошной коллективизации» сельского хозяйства СССР.

1932  Издано Постановление ЦИК и СНК СССР о введении паспортной системы.

1945  Основан Международный валютный фонд.

1953  Опубликован первый фантастический рассказ Станислава Лема из цикла «Звёздные дневники Ийона Тихого».

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1571  Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном, оптик и астролог.  

1761  Михаил Барклай-де-Толли, российский полководец, герой Отечественной войны 1812 года.  

1822  Луи Пастер, французский микробиолог и химик.  

1832  Павел Третьяков, российский предприниматель, меценат, основатель Третьяковской галереи.  

1859  Людвик Заменгоф, польский врач и лингвист, создатель эсперанто.  

1876  Кодзуи Отани, японский путешественник-исследователь.

1901  Марлен Дитрих, немецкая и американская киноактриса.  

1934  Николай Сличенко, советский и российский актер, режиссер, певец, педагог, народный артист СССР.  

1939  Эммануил Виторган, советский и российский актер театра и кино, народный артист Россииэ  

1948  Жерар Депардье, французский актер, ресторатор, винодел.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!

Сп. Зурб.


«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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