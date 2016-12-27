27.12.2016 06:28:02 (GMT+12)
Доброе утро, Камчатка!
Сегодня вторник, 27 декабря 2016 года. По старому стилю — 14 декабря.
Мчч. Фирса, Левкия и Каллини́ка (249-251). Мчч. Филимона, Аполлония, Ариана и Феоти́ха (286-287).
Сщмч. Николая Ковалева пресвитера (1937).
2 Тим., 297 зач., III, 16 - IV, 4. Мк., 34 зач., VIII, 22-26.
По мусульманскому календарю — 28 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры
По иудейскому календарю — 27 кислева 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
День спасателя в России.
День сотрудника паспортно-визовой службы Кыргызстана.
27 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ
537 В столице Византийской империи Константинополе освящен Храм Святой Софии.
1897 В Париже состоялась премьера комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».
1929 Иосиф Виссарионович Сталин провозгласил политику «сплошной коллективизации» сельского хозяйства СССР.
1932 Издано Постановление ЦИК и СНК СССР о введении паспортной системы.
1945 Основан Международный валютный фонд.
1953 Опубликован первый фантастический рассказ Станислава Лема из цикла «Звёздные дневники Ийона Тихого».
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1571 Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном, оптик и астролог.
1761 Михаил Барклай-де-Толли, российский полководец, герой Отечественной войны 1812 года.
1822 Луи Пастер, французский микробиолог и химик.
1832 Павел Третьяков, российский предприниматель, меценат, основатель Третьяковской галереи.
1859 Людвик Заменгоф, польский врач и лингвист, создатель эсперанто.
1876 Кодзуи Отани, японский путешественник-исследователь.
1901 Марлен Дитрих, немецкая и американская киноактриса.
1934 Николай Сличенко, советский и российский актер, режиссер, певец, педагог, народный артист СССР.
1939 Эммануил Виторган, советский и российский актер театра и кино, народный артист Россииэ
1948 Жерар Депардье, французский актер, ресторатор, винодел.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!
Сп. Зурб.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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