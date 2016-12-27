Доброе утро, Камчатка!

27.12.2016 06:28:02 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!



Сегодня вторник, 27 декабря 2016 года. По старому стилю — 14 декабря.



Мчч. Фирса, Левкия и Каллини́ка (249-251). Мчч. Филимона, Аполлония, Ариана и Феоти́ха (286-287).



Сщмч. Николая Ковалева пресвитера (1937).



2 Тим., 297 зач., III, 16 - IV, 4. Мк., 34 зач., VIII, 22-26.



По мусульманскому календарю — 28 рабии аль-ауваля [III] 1438 г. хиджры



По иудейскому календарю — 27 кислева 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День спасателя в России.



День сотрудника паспортно-визовой службы Кыргызстана.



27 ДЕКАБРЯ В ИСТОРИИ



537 В столице Византийской империи Константинополе освящен Храм Святой Софии.



1897 В Париже состоялась премьера комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».



1929 Иосиф Виссарионович Сталин провозгласил политику «сплошной коллективизации» сельского хозяйства СССР.



1932 Издано Постановление ЦИК и СНК СССР о введении паспортной системы.



1945 Основан Международный валютный фонд.



1953 Опубликован первый фантастический рассказ Станислава Лема из цикла «Звёздные дневники Ийона Тихого».



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1571 Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном, оптик и астролог.



1761 Михаил Барклай-де-Толли, российский полководец, герой Отечественной войны 1812 года.



1822 Луи Пастер, французский микробиолог и химик.



1832 Павел Третьяков, российский предприниматель, меценат, основатель Третьяковской галереи.



1859 Людвик Заменгоф, польский врач и лингвист, создатель эсперанто.



1876 Кодзуи Отани, японский путешественник-исследователь.



1901 Марлен Дитрих, немецкая и американская киноактриса.



1934 Николай Сличенко, советский и российский актер, режиссер, певец, педагог, народный артист СССР.



1939 Эммануил Виторган, советский и российский актер театра и кино, народный артист Россииэ



1948 Жерар Депардье, французский актер, ресторатор, винодел.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



P.S. Судя по вашим откликам и нашему счетчику, эту ежедневную заметку читает множество людей в самых разных уголках России и даже за рубежом. Приветствую всех вас! Конечно же, наши наилучшие пожелания адресуются и вам, где бы вы ни находились в любое время суток. Оставайтесь всегда с нами!



Сп. Зурб.





