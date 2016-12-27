Камчатский метеокомментарий, 27 декабря (362/4)

27.12.2016 06:25:36 (GMT+12)
В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было -11º, малооблачно, атмосферное давление 741 мм рт. ст., относительная влажность 66%.
Предварительный прогноз:
Утро: -15°, ясно, без осадков.
День: -12°, ясно, без осадков.
Вечер, -10°, ясно, без осадков.
Геомагнитная обстановка: 9 — 15 часов — небольщие возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.
Долгота светового дня: 7’39’’ (+0”).
Луна: 3%, стареющая.
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 27 декабря, 5.15 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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