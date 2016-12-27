Камчатский метеокомментарий, 27 декабря (362/4)

27.12.2016 06:25:36 (GMT+12)

В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было -11º, малооблачно, атмосферное давление 741 мм рт. ст., относительная влажность 66%.



Предварительный прогноз:



Утро: -15°, ясно, без осадков.



День: -12°, ясно, без осадков.



Вечер, -10°, ясно, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 9 — 15 часов — небольщие возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.



Долгота светового дня: 7’39’’ (+0”).



Луна: 3%, стареющая.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 27 декабря, 5.15 (кмч).