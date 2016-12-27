Камчатский метеокомментарий, 27 декабря (362/4)

27.12.2016 06:25:36 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 27 декабря (362/4)

В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было -11º, малооблачно, атмосферное давление 741 мм рт. ст., относительная влажность 66%.

Предварительный прогноз:

Утро: -15°, ясно, без осадков.

День: -12°, ясно, без осадков.

Вечер, -10°, ясно, без осадков.

Геомагнитная обстановка: 9 — 15 часов — небольщие возмущения; 15 — 18 часов — нет заметных возмущений; 18 — 21 час — небольшие возмущения; 21 — 24 часа — нет заметных возмущений.

Долгота светового дня:  7’39’’ (+0”).

Луна: 3%, стареющая.

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 27 декабря, 5.15 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page