Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 27 декабря 2016 года

27.12.2016 00:03:49 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, вечером 27 декабря на юге восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10,-15°С, при прояснениях -20,-25°С, в центральной части -32,-37°С, при облачности -22,-27°С, днем -6,-11°С, при облачности -16,-21°С.



Северная половина Камчатского края

Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20,-25°С, при прояснениях -30,-35°С, на восточном побережье -12,-17°С, днем -10,-15°С, при облачности -20,-25°С, на восточном побережье -8,-13°С.



Гидрологическая обстановка:

На реках Камчатского края продолжаются процессы ледообразования.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность (до 0,3) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

В г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируется.



Прогноз вулканической активности:

По данным «Камчатской группы реагирования на вулканические извержения «KVERT»» повысилась сейсмическая активность вулкана «Безымянный», расположенного на территории Усть-Камчатского муниципального района. В любое время возможны пепловые выбросы на высоту до 15 км.

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,3) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидаются небольшие возмущения геомагнитной обстановки. Увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края не прогнозируется. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как незначительная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



ФОТО: Дмитрий ПЕТРОВСКИЙ.