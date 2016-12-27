Камчатский гороскоп, 27 декабря

27.12.2016 00:03:51 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:



День помогает упорядочить планы, внести ясность и гармонию в отношения, устранить ошибки, обнаружить и нейтрализовать угрозу, обман, нарушение. Можно восстановить справедливость, получить официальную санкцию, моральную поддержку. Ситуация позволяет оптимизировать эстетическую сторону, завершить оформление, сделать выбор, узаконить компромисс. Многое заставляет держаться в рамках возможностей, соблюдать законы и правила, встраивать новшества и дополнения в уже заданную систему координат. Оригинальность лучше совмещать с проверенными схемами, веяния времени сочетать с уважением к традициям. Возможен большой интерес к мировым событиям, вопросам права, дизайна, медицины, этики.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Флотская.



Рейтинг дня: 4-.



День благоприятен для жителей улиц Океанской, Автомобилистов, Красная Сопка, Рябиковской, Савченко, проспекта Карла Макса, районов КП – 4 км, 6 км – АЗС, Центр, ЖБФ – СРВ, Звездная, «нижний» Горизонт, 8 – 10 км, 11 (в краевом центре), 26 км – Автостанция (в Елизове), поселка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.