Валерий Раенко вновь стал лидером камчатских партийцев

27.12.2016 00:03:46 (GMT+12)

«Единая Россия» на Камчатке провела отчетно-выборную конференцию



Камчатские единороссы провели отчетно-выборную конференцию регионального отделения партии, в ходе которой приняли ряд важных решений.



На повестке дня было несколько вопросов: итоги деятельности отделения за пять лет, избрание секретаря Камчатского регионального отделения партии, избрание делегата на XVI Съезд партии, который состоится 21-22 января в Москве, выборы нового состава регионального Политсовета и другие.



В работе конференции приняли участиесекретарь Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель краевого парламента Валерий Раенко, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, депутат Госдумы РФ Константин Слыщенко, депутаты фракции «Единой России» в Законодательном Собрании, Городской Думе Петропавловска-Камчатского и муниципальных образований Камчатского края, представители государственных органов власти, общественных объединений и организаций.



Владимир Илюхин, обращаясь к партийцам,отметил, что, по его мнению, последние годы действительно были позитивными для Камчатки.



«Сейчас мы уже не вспоминаем тяжелого периода для края, который был еще совсем недавно – каких-то 10-15 лет нас отделяет от этого времени. Сегодня мы просто работаем на будущее, строим жилье, развиваем транспортную сеть, инженерную инфраструктуру, налаживаем производство, создаем условия для развития наших детей. Конференция – это как раз повод сделать выводы, еще раз со стороны посмотреть на результаты нашей работы. Убежден, что главным залогом успехов в нашем деле всегда было и будет сотрудничество, взаимопомощь. Сегодня жители Камчатки понимают, что региональное отделение партии «Единая Россия» - мощнейшая политическая сила. Эту поддержку партия получила благодаря реальным делам, эффективной работе, вниманию к проблемам людей. Оценку нашей работы жители дали и на прошедших выборах. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в прошедшей кампании, тех, кто каждый день работает на благо наших земляков», - сказал губернатор, подчеркнув, что задач у партийцев еще очень много, поэтому необходимо, в первую очередь, ежедневно работать с людьми на всех уровнях, повышать свой профессиональный уровень, активнее взаимодействовать с институтами гражданского общества.



Слова приветствия прозвучали для партийцев от заместителя председателя комитета Совета Федерации, члена Генерального Совета партии «Единая Россия» Бориса Невзорова и вице-спикера Государственной Думы Ирины Яровой.



Невзоров, в частности, говоря о победе «Единой России» выборах-2016, отметил, что камчатская партийная организация добросовестно и ответственно работала все это время на благо земляков.



«Авторитет «Единой России» основан на реальных делах. Люди знают и верят своим депутатам, видят созидательные партийные проекты, ощущают результаты ежедневной работы единороссов в избирательных округах. Это и есть главная отличие нашей партии - мы всегда с народом, на передовой, знаем и понимаем, чем живут наши граждане. Однако выиграть выборы - это не самоцель. Сегодня партия – главная опора нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. В послании Федеральному Собранию Президент России подчеркнул, что главный смысл государственной политики - сбережение людей. Это и должно быть центральным ядром и целью всей нашей с вами работы. Мы должны стремиться выполнить каждое данное людям на выборах обещание», - сказал Борис Невзоров.



После вех напутственных слов с докладом о работе камчатского отделения «Единой России» выступил Валерий Раенко.



Подводя итоги деятельности партийцев за пять лет, лидер камчатских единороссов Валерий Раенко отметил, что нынешняя конференция пришлась на особый период.



«1 декабря, партии «Единая Россия» исполнилось 15 лет. Именно за эти 15 лет наша страна, преодолевая серьезное противодействие, избавляясь от тяжелейшего наследия 90-х, вернула себе место среди ведущих мировых держав. Перед нами стояла задача объединить разнородные политические силы в единую, ответственную и созидательную политическую партию, объединить усилия граждан страны. За 15 лет наша партия прошла путь от так называемой «партии власти», которой избиратели страны отдавали свои голоса «в кредит», до «партии народного доверия», которой есть что сказать людям. Для Камчатского края и для нашей партийной организации 2016 год также стал знаменательным. «Единая Россия» на Камчатке одержала победу на выборах в Государственную Думу. Таким образом, сегодня в парламенте страны от Камчатки впервые работают два камчатских депутата - Ирина Яровая, которой партия доверила один из самых высоких и ответственных государственных постов - должность заместителя председателя Государственной Думы. И наш коллега – Константин Слыщенко, которого мы с вами выдвигали по 45 одномандатному округу. Константин Григорьевич сегодня трудится в составе комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. На выборах в Законодательное Собрание Камчатского Края и в органы местного самоуправления мы также получили хороший результат. Из 27 действующих депутатов «Единую Россию» в краевом парламенте представляют двадцать однопартийцев. В активе МСУ - 76% депутатских мандатов, причем на выборах глав муниципальных образований мы победили с результатом в 92%. А это 11 представителей нашей партии из 12-ти. Таким образом, Камчатское региональное отделение партии снова получило безоговорочную поддержку камчатцев», - сказал Раенко.



В то же время лидер камчатских партийцев указал на то что после успешного старта 2011-2013 годов экономика Камчатского края оказалась в очень трудной ситуации. Однако команде управленцев-единороссов во главе с губернатором Камчатского края удалось удержать ситуацию под контролем.



«Я приведу всего несколько фактов, которые наглядно отражают положительные тенденции в социальной сфере и в экономике нашего региона. Улучшается демографическая ситуация. Растет продолжительность жизни камчатцев. Сокращается безработица. Суммарная задолженность по заработной плате сократилась на 36,4%. Задолженность по учреждениям бюджетной сферы отсутствует. Нам в полном объеме удалось сохранить достигнутый ранее уровень мер социальной поддержки. Экономика в крае по итогам января-октября 2016 года также демонстрирует положительную динамику. Безусловно, надежной опорой губернатора в реализации программы развития Камчатского края является и наш депутатский корпус во главе с фракцией «Единой России» в Законодательном Собрании Камчатского края. Голос наших депутатов был услышан на самом высоком уровне. Борьба за интересы камчатцев завершилась в пользу региона! Хотя, если посмотреть шире, то благодаря нашей работе выиграл весь Дальний Восток и вся Россия. Депутатские фракции сегодня работают практически во всех муниципальных образованиях Камчатского края. Таким образом, поставленная перед Камчатским региональным отделением партии задача по формированию достаточного представительства партии в органах власти, которое позволит в полном объеме проводить необходимые решения для реализации нашего политического курса, выполнена», - отметил Раенко.



В своем докладе Валерий Раенко такжеотметил достойную работу регионального Совета сторонников «Единой России», Камчатского регионального отделения «Молодой Гвардии», Общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева.



«Подводя итоги, хочу сказать, что за отчетный период Камчатское региональное отделение партии «Единая Россия» успешно справилось со стоящими перед нами задачами и добилось всех поставленных целей», - подчеркнул Раенко. Лидер камчатских единороссов выразил благодарность всем членам регионального Политсовета, региональному исполкому «Единой России», секретарям политсоветов местных и первичных отделений партии, партийному активу, общественным объединениям, всем членам партии и сторонникам за участие в общественно-политической жизни Камчатского края.



После доклада секретаря партийцы, согласно регламенту, приступили к тайному голосованию, по результатам которого был избран,в том числе, новый состав регионального Политсовета партии, а секретарем Камчатского регионального отделения «Единой России» на предстоящие пять лет вновь стал Валерий Раенко.



Добавим, что численность членов партии «Единой России» в Камчатском крае на сегодняшний день составляет 6809 человек.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».