Ирина Яровая поприветствовала участников партийной конференции

27.12.2016 00:03:46 (GMT+12)

Наш камчатский депутат Госдумы, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая поприветствовала участников партийной конференции



Ирина Яровая на состоявшейся в Камчатском крае конференции регионального отделения «Единой России» пожелала партийцам успешно двигаться вперед.



«Уважаемые коллеги! Отчетно-выборная конференция – это всегда повод поговорить о результатах работы, а наши общие результаты работы дают основание быть уверенными в том, что мы сумели успешно достойно решить очень многие задачи, мы оправдали доверие наших избирателей. И наша общая задача сформировать такую повестку работы, которая будет понятна, интересна и принимаема всеми жителями Камчатки. От всего сердца желаю в рамках Конференции, обсудив вопросы текущие, вопросы перспективы, принять решения, которые позволят нам в новом 2017 году успешно двигаться вперед во благо Камчатки во благо нашей страны», - подчеркнула Ирина Яровая.



Напомним, что отчетно-выборная конференция Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия» прошла накануне во Дворце детского творчества.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».