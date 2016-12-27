Китайские инвесторы заинтересованы в развитии оленеводства на Камчатке

27.12.2016 00:03:43 (GMT+12)
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обсудил с китайскими инвесторами перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве. Встреча с представителями пекинской группы компаний по управлению инвестициями «Лон Хань», которая уже реализует проекты в сельском хозяйстве на Дальнем Востоке России, прошла накануне в Правительстве Камчатки.
«Наши компании в последнее время очень плотно работает с Россией», - рассказал президент компании «Лон Хань» Зжоу Шуанчэн.
Он отметил, что на Камчатке компания уже ведет переговоры с одним из предприятий – ООО «Возрождение развития оленеводства». Зжоу Шуанчэн поблагодарил главу региона за готовность оказать помощь в реализации инвестиционных проектов в крае.
«В этой поездке у нас есть конкретные цели. Первое – сотрудничество с компанией, которую возглавляет Сергей Журавлев (ООО «Возрождение развития оленеводства»). Мы заинтересованы в этом бизнесе. Второе – мы интересуемся чистой водой на Камчатке. Как вы знаете, в Китае у нас есть такая проблема. Сейчас в России мы ведем крупный проект – сельскохозяйственный парк на Дальнем Востоке. Это совместный, российско-китайский проект, который мы реализуем во Владивостоке. Так что у нас уже есть определенный опыт работы на Дальнем Востоке», - отметил Зжоу Шуанчэн.
«Мне бы очень хотелось, чтобы ваш визит на Камчатку послужил основой нашего будущего взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества и для китайской стороны и для Камчатки», - подчеркнул Губернатор Камчатки Владимир Илюхин.
Вместе с президентом и представителями компании «Лон Хань» глава региона обсудил основные перспективные направления для инвестиционной деятельности в крае, в том числе туристического сектора.
«Мне бы хотелось, чтобы ваша компания нашла интересные возможности для вложения инвестиций в крае», - добавил глава региона.
Ранее пекинская группа компаний по управлению инвестициями «Лон Хань» уже выразила заинтересованность в совместной работе с камчатскими предприятиями ООО «Возрождение развития оленеводства» и ООО «Русская вода». В рамках совместной работы китайская сторона намерена инвестировать средства в уже существующую инфраструктуру компаний и новые проекты. Приоритет представители Китая отдают проектам по производству мясных и рыбных продуктов, туризму, фармацевтике и производству питьевой воды.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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