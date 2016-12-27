Владимир Илюхин поручил разработать меры поддержки для туристического бизнеса

27.12.2016 00:03:42 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил агентству инвестиций и предпринимательства проработать возможность предоставления отдельной субсидии для туристических организаций. Об этом глава региона заявил, отвечая в ходе «Прямой линии» на вопрос жительницы Петропавловска-Камчатского, предпринимателя Василисы Кассап.



Вместе с тем, по словам Губернатора, в настоящее время на Камчатке действуют порядка 70 мер государственной поддержки бизнеса, которыми в том числе могут воспользоваться предприниматели, работающие в сфере туризма. Это субсидирование процентной ставки, механизм получения земельных участков без торгов, компенсация затрат на строительство инженерной инфраструктуры.



«Всё что касается туризма для нас тема сегодня особенная. Учитывая растущий турпоток, хотелось, чтобы туристическая инфраструктура соответствовала запросам людей, которые выбирают для отдыха Камчатку. Для этого необходимо вкладывать средства в развитие туризма, и бизнесу, безусловно, поддержка в этой части нужна», - сказал Владимир Илюхин.



По данным краевого агентства инвестиций и предпринимательства, где уже приступили к разработке новой меры поддержки, размер субсидии для турбизнеса может составить порядка 3 млн рублей.



Глав региона отметил, что для масштабных проектов меры поддержки также предусмотрены в рамках механизмов территории опережающего развития и Свободного порта. В качестве примера он привёл строительство гостиницы в районе улицы Ленинградская в Петропавловске-Камчатском. Данный проект реализуется одним из резидентов Свободного порта.



Традиционная «Прямая линия с Губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным» состоялась в эфире телеканала «Россия 1» (в рамках вещания ГТРК «Камчатка») в субботу, 24 декабря. За время эфира было принято порядка 200 обращений от жителей полуострова.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.