На субсидирование авиаперелётов по Камчатке в следующем году направят около 500 млн рублей

27.12.2016 00:03:41 (GMT+12)

В 2017 году субсидирование льготных авиатарифов на перелёты по Камчатке для жителей края будет продолжено. На эти цели в бюджете края заложено порядка 500 миллионов рублей. Об этом глава региона Владимир Илюхин рассказал в рамках программы «Прямая линия с Губернатором», вышедшей в эфире ГТРК «Камчатка» в субботу, 24 декабря.



Отвечая на вопрос жителя Паланы Александра Кузнецова, Владимир Илюхин отметил, что за счёт средств краевого бюджета на Камчатке субсидируется до 70% экономически обоснованной цены на билет. Население в среднем оплачивает 30% - 40 % от тарифа.



«Благодаря программе объём перевозок по краю вырос, люди стали чаще летать. Об этом говорят данные нашей авиакомпании, - подчеркнул Владимир Илюхин. - Несколько лет назад мы приняли решение о том, чтобы распространить субсидии на всех жителей края, не только на северян. Сегодня у нас этой льготой ежегодно пользуются порядка 50 тысяч человек. Но вы знаете, что весной этого года было принято судебное решение о том, чтобы эту программу закрыть в связи с тем, что было очень много обращений от жителей других территорий нашей страны. Когда они прилетали на Камчатку – не могли пользоваться этой субсидией. Совместными усилиями нам удалось программу сохранить. Она, безусловно, будет продолжать работать».



Владимир Илюхин добавил, что с 2010 года тарифы на авиаперевозки по краю повышались всего дважды. В 2017 году пересмотра стоимости авиабилетов не запланировано.



«Мы не предполагаем увеличивать тарифы, - подчеркнул Губернатор. - Если рост в следующем году и будет, то на уровень инфляции, не больше».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.