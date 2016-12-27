Почти 200 вопросов поступило на прямую линию с Владимиром Илюхиным

27.12.2016 00:03:41 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин в прямом эфире ответил на вопросы жителей полуострова. В рамках ежегодной «Прямой линии» возможность лично обратиться к главе региона была предоставлена всем желающим.



Программа «Прямая линия с Губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным» вышла в эфир в субботу, 24 декабря, в рамках вещания ГТРК «Камчатка» на телеканале «Россия 1». По традиции, на связи со студией находились открытые площадки, расположенные в двух крупных городах края. В Петропавловске-Камчатском телемост был организован с площади имени В.И. Ленина, в Елизове – с Аллеи Доблести и Славы.



Для удобства жителей края, в этом году приём обращений на прямую линию был начат заранее. Чтобы как можно больше людей смогли задать интересующие вопросы главе региона, в работу был запущен специальный интернет-сервис.



В общей сложности на прямую линию с Губернатором поступило порядка 200 обращений. Более 110 вопросов были приняты по телефону во время эфира, около 60 человек воспользовались интернет-сервисом, около 10 видеовопросов поступили от жителей отдаленных районов края, в том числе северных поселков, ещё 7 человек задали свои вопросы с открытых площадок в рамках телемоста. На прямую линию с Владимиром Илюхиным обратились жители краевой столицы, Вилючинска, Елизовского, Олюторского, Карагинского, Пенжинского, Мильковского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Тигильского районов.



Напомним, все, кто обратились на прямую линию с Губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным, в обязательном порядке получат письменные ответы на свои вопросы



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.