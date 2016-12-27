На Камчатке открылась персональная выставка Виталия Шохина

27.12.2016 00:03:42 (GMT+12)

Персональная выставка Заслуженного художника Российской Федерации Виталия Шохина открылась 23 декабря в малом выставочном зале Камчатского краевого художественного музея. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.



«Посетителям выставки "Путевые зарисовки в акварелях Виталия Шохина" представлены около сорока акварелей. Это рабочие зарисовки художника, эскизы его будущих произведений, выполненные в разные годы во время творческих поездок по Камчатке, средней полосе России, Чехии, Австрии», - сказали в министерстве.



Познакомиться с работами автора все желающие смогут до 15 января. Выставочный зал расположен по адресу: ул. Ленинская, 36, остановка автобуса «Аллея флота». Часы работы: с 10.00 до 18.00, без перерыва, выходной – вторник. Телефоны для справок: 8 (4152) 42-37-07, 8 (4152) 42-60-15.





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.