Средняя школа №33 Петропавловска-Камчатского закрыта на карантин

26.12.2016 23:19:04 (GMT+12)

В связи с превышением эпидемиологического порога простудных заболеваний и с целью недопущения дальнейшего распространения ОРВИ среди учащихся, Управлением образования администрации Петропавловска принято решение о закрытии средней школы №33 на карантин.

На вынужденные каникулы ученики 33 школы отправятся со вторника, 27 декабря. Ежедневный мониторинг заболеваемости в учебных заведениях Петропавловска продолжается.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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