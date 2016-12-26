В Петропавловске идет подготовка к мероприятиям, запланированным на новогоднюю ночь

26.12.2016 23:19:00 (GMT+12)
Заседание оргкомитета самого долгожданного праздника прошло в администрации краевой столицы. Среди ответственных за проведение новогодних мероприятий представители различных органов администрации Петропавловска, ГИБДД, МВД, МЧС и др.
Праздничная программа начнется в 23-00, 31 декабря, на главной площади краевой столицы. В рамках мероприятия пройдет закрытие Международного форума Дедов Морозов и музыкальная программа «С Новым 2017 годом!». Ровно в полночь над Петропавловском вспыхнет огнями новогодний фейерверк. С 01-00 до 02-00 пройдет праздничная дискотека.
Во избежание непредвиденных, травмирующих ситуаций, у входа на площадь решено установить три рамки металлоискателей, а также жителям города рекомендовано не приносить с собой фейерверки и петарды. Подобные меры введены исключительно из соображений безопасности гуляющих горожан.
Кроме того, на оргкомитете было объявлено, что с 22-00 31 декабря до 03-00 1 января движение по улицам Ленинская и Озерновская коса будет перекрыто. Проехать через центр города можно будет по улице Советская. Водителей просят быть внимательнее.
В оргкомитете также добавили, что при неблагоприятных погодных условиях в Новый год проведение праздничного фейерверка решено перенести на 19 часов 7 января.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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