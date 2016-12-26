В администрации Петропавловска прошло совещание с представителями родительских комитетов городских школ

26.12.2016 23:18:59 (GMT+12)

Совещание по вопросам обеспечения безопасности детей при проведении мероприятий в городских школах и детских садах состоялось в администрации Петропавловска. В таком формате руководство Управления образования администрации краевой столицы и члены родительских комитетов встречались впервые.



Повестка дня включала в себя четыре вопроса, важнейший из которых – обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования детей.



«В преддверии новогодних каникул мы решили провести встречу с членами родительских комитетов. На наш призыв откликнулись представители практически всех учреждений образования – спасибо им за это, - сказал Заместитель Главы администрации Петропавловска - руководитель Управления образования Грант Шайгородский. - Самый главный вопрос, который мы обсуждали с родителями – обеспечение безопасности при проведении всех новогодних мероприятий в учреждениях, а также в период зимних каникул. Мы указали родителям на что при проведении массовых мероприятий в школах и детсадах нужно обратить особое внимание, какие моменты необходимо взять под особый контроль и требовать их исполнения от администрации учреждений. В дальнейшем мы планируем проводить встречи такого формата на регулярной основе».



Представитель от Управления образования довел до сведения родителей информацию, которую необходимо знать при посещении детских массовых мероприятий в учреждениях. В частности, наиболее подробно была представлена информация о пожарной и террористической безопасности на новогодних мероприятиях. До родителей также доведены телефоны экстренных и диспетчерских служб для оперативной связи в случае возникновения непредвиденных ситуаций.



Отдельное внимание было уделено вопросу групповой перевозки детей автобусами. Памятки и пошаговые инструкции организаторам перевозок групп детей автобусами, разработанные Главным управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ, направлены директорам всех образовательных учреждений Петропавловска-Камчатского.



Организаторам при планировании перевозки группы детей необходимо



помнить, что организованная перевозка группы детей - перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных представителей, за исключением случая, когда законный(ые) представитель(ли) является(ются) назначенным(и) сопровождающим(и) или назначенным медицинским работником.



При планировании организованных перевозок групп детей Управление образования рекомендует:



1.Направлять уведомление о перевозке (если до 2 автобусов) не позднее двух дней до начала перевозки.



2. Направлять заявку (если 3 и более автобусов) на сопровождение автомобилями Госавтоинспекции не менее чем за десять дней до планируемой перевозки.



Уведомление или заявка направляются:



1.При осуществлении перевозки в пределах Петропавловск-Камчатского городского округа - в Отдел ГИБДД по городу Петропавловску-Камчатскому (ул. Солнечная, д.1а, контактные телефоны 27-64-15, 27-65-40 факс).



2. При осуществлении перевозки за пределы Петропавловск-Камчатского городского округа – в Управление ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю (ул. Карьерная, 1а, контактные телефоны 43-53-10, 43-53-11, 46-93-52 факс).







В случаях планирования перевозки организованных групп детей в период новогодних праздников и каникул в обязательном порядке направлять информацию в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю (ул. Владивостокская, д. 9/1, тел/факс 46-76-05, электронная почта osn@sanep.kamchatka.ru) и в Управление образования (тел/факс 23-52-27) с отражением следующих сведений:



1.Наименование образовательной организации.



2.Количество перевозимых детей, их возраст.



3.Сопровождающие лица (фамилия, имя, отчество, наименование должности, номер контактного телефона).



4.Должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности при перевозке (фамилия, имя, отчество, наименование должности, номер контактного телефона).



5.Наименование организации (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), которая будет осуществлять перевозку детей с указанием:



5.1 государственного номера транспортного средства;



5.2 марки автомобиля;



5.3 количества посадочных мест;



5.4 года выпуска автомобиля;



5.5 даты прохождения технического осмотра;



5.6 даты страховки;



5.7 данных о водителе или водителях (фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона, наличие справки о прохождении медицинской комиссии – дата, кем выдана);



Графика движения (дата, время убытия/прибытия, места и время остановок, схемы маршрута).



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.