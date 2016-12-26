В Петропавловске завершился муниципальный этап всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба»

26.12.2016 23:18:54 (GMT+12)

Финальные игры всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба» прошли в минувшие выходные на ледовой площадке комплекса «Атмосфера». За звание победителя боролись 6 хоккейных команд краевого центра, в состав которых вошли игроки в возрасте от 9 до 14 лет.



По итогам финальных матчей призовые места распределились следующим образом:



Старшая группа:



1 место – команда «Кречет», тренер – Харламов А.Н.;



2 место – команда «Камчатские медведи», тренер – Бобриков А.А.;



3 место – команда «Сокол», тренер – Харламов А.Н.



Младшая группа:



1 место – команда «Вулкан», тренер – Мещеряков И.А.;



2 место – команда «Адмирал», тренер – Казаков Д.В.;



3 место – команда «Вулкан 2», тренер – Суслов Л.Г.



Победители соревнований награждены кубками, медалями, дипломами и памятными призами. Призеры – медалями и дипломами соответствующих степеней.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.