В Петропавловске завершился муниципальный этап всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба»

26.12.2016 23:18:54 (GMT+12)
Финальные игры всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба» прошли в минувшие выходные на ледовой площадке комплекса «Атмосфера». За звание победителя боролись 6 хоккейных команд краевого центра, в состав которых вошли игроки в возрасте от 9 до 14 лет.
По итогам финальных матчей призовые места распределились следующим образом:
Старшая группа:
1 место – команда «Кречет», тренер – Харламов А.Н.;
2 место – команда «Камчатские медведи», тренер – Бобриков А.А.;
3 место – команда «Сокол», тренер – Харламов А.Н.
Младшая группа:
1 место – команда «Вулкан», тренер – Мещеряков И.А.;
2 место – команда «Адмирал», тренер – Казаков Д.В.;
3 место – команда «Вулкан 2», тренер – Суслов Л.Г.
Победители соревнований награждены кубками, медалями, дипломами и памятными призами. Призеры – медалями и дипломами соответствующих степеней.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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