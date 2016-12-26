ООО «Аверс-1» выплачивает работникам задолженность по заработной плате под контролем Государственной инспекции труда в Камчатском крае

26.12.2016 15:33:14 (GMT+12)

В рамках исполнения ранее выданного руководителю ООО «Аверс-1» предписания об устранении нарушений, топографо-геодезическое предприятие начало погашение задолженности по заработной плате перед своими работниками.



Согласно представленной работодателем информации, в настоящий момент выплачена задолженность по заработной плате в размере более 2 млн. 883 тыс. рублей. В соответствии с требованием Государственной инспекции труда в Камчатском крае предприятие обязано полностью погасить задолженность по заработной платев срок до 25 января 2017 года.



Напомним, что в ходе внеплановой проверки ООО «Аверс-1» Государственной инспекцией труда в Камчатском крае была выявлена задолженность по заработной плате перед 33 работниками предприятия на сумму более 7 млн. 538 тыс. рублей. По результатам проверки предприятие было привлечено к административной ответственности, а материалы проверки были переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Государственной инспекции труда в Камчатском крае.