Депутат Госдумы провел прием граждан в рамках региональной недели

26.12.2016 15:22:53 (GMT+12)

Депутат Госдумы Константин Слыщенко провелв региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева прием граждан. Мероприятие прошло в рамках региональной недели.

Пообщаться с парламентарием в этот день пришли порядка 30 человек, и каждый – со свой проблемой, со своей болью, а порой, и жалобами на бездействие местных чиновников.



«Самое большое количество обращений, конечно же, традиционно выпали на долю жилищно-коммунальной сферы, - сказал Слыщенко по итогам мероприятия. – Это жилье, всё, что связано с нарушением прав на получение жилья, расселение из аварийного и ветхого жилья, проблемы проживания в общежитиях. Людей очень волнуют вопросы качества жизни – благоустройство, очистка дорог и дворов, оказаниемнекачественных услуг ЖКХ. Еще один проблемный блок –детские сады, школы, нарушенные права с точки зрения оказания медицинских и социальных услуг. Одним словом, спектр обращений граждан огромный. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, где-то порядка 22-25 человек приходит на прием, и мы в течение недели – двух отрабатываем эти вопросы и стараемся их решать», - сказал депутат.



Слыщенко отметил, что все прекрасно понимают, что бывают вопросы, которые на 100% решить невозможно.



«Однако если депутаты, которые ведут прием, будут оказывать помощь даже небольшому числу граждан, конечно, жители станутгораздо меньше жаловаться на то, что власти на них не обращают внимания», - считает парламентарий.



Отметим, что каждый, кто пришел на прием, оставил письменное заявление. Далее, в зависимости от характера обращения, запросы за подписью депутата Госдумы Константина Слыщенко будут отправлены в соответствующие инстанции. Сам парламентарий будет держать решение вопросов на личном контроле.



Добавим, что в рамках нынешней региональной недели Константин Слыщенко во вторник, 27 декабря, выезжает в Мильковский муниципальный район, где также проведет прием граждан.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

