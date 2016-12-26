Владимир Илюхин выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе под Сочи

26.12.2016 15:52:52 (GMT+12)
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин от имени жителей края выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе над Черным морем.
«Эта страшная трагедия потрясла всю страну. Она унесла жизни 92 человек, талантливых, неравнодушных к чужой беде. От имени жителей Камчатки я хочу передать искренние соболезнования всем родственникам и друзьям погибших. Камчатка скорбит вместе с вами», - сказал Владимир Илюхин.
Самолет Ту-154 российского Минобороны потерпел крушение над Черным морем накануне. Спецборт летел в Сирию с гуманитарной миссией. На его борту был Ансамбль песни и пляски имени Александрова, общественный деятель Елизавета Глинка, журналисты федеральных телекомпаний.
Сегодня в России объявлен день траура по жертвам авиакатастрофы. На Камчатке, как и по всей стране, приспущены государственные флаги.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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