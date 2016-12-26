26.12.2016 15:52:56 (GMT+12)
Председатель Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Сергей Смирнов и депутаты Городской Думы выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших в результате крушения в акватории Черного моря самолета Ту-154, совершавшем 25 декабря полет из аэропорта Адлера в Сирию. На борту самолета находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты российских СМИ и представители Минобороны РФ.
Трагедия унесла жизни 92 человек, боль утраты которых ничем не смогут восполнить их родные и близкие. Скорбим вместе с вами.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Информационном отделе аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.
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