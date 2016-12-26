Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким Тихона Шпиленка

26.12.2016 15:52:50 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким Тихона Шпиленка. Директор Кроноцкого заповедника, известный природоохранный деятель Камчатки ушёл из жизни 23 декабря.



«Это сложно принять. Судьба забрала молодого, яркого человека, который жил не для себя, который каждый день старался сделать лучше этот мир, - сказал Владимир Илюхин. – От лица Правительства Камчатского края я искренне соболезную всем, кто знал Тихона Игоревича, работал с ним или просто поддерживал дело, которым он занимался. Это, действительно, тяжёлая утрата для Камчатки».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.





