Ушёл из жизни Тихон Шпиленок

26.12.2016 15:52:49 (GMT+12)

23 декабря после тяжёлой болезни ушёл из жизни руководитель Кроноцкого заповедника, председатель правления Ассоциации директоров государственных природных заповедников и национальных парков Российской Федерации. Коллектив скорбит о невосполнимой утрате и приносит глубокие соболезнования родным и близким Тихона Игоревича.



Тихон Шпиленок родился в Брянске 12 октября 1980 года в семье подвижника заповедного дела, основателя заповедника "Брянский лес" Игоря Шпиленка. Вся жизнь Тихона Игоревича была связана с охраной природы. Окончив Брянскую инженерно-технологическую академию по специальности "Лесное и лесопарковое хозяйство", в 2002 году поступил на работу в ФГУ "Государственный природный заповедник "Курильский" на должность государственного инспектора по охране. В 2003 году был переведен на должность заместителя директора по охране заповедной территории.



В 2007 году Тихон Шпиленок был назначен заместителем директора по охране заповедных территорий ФГУ "Кроноцкий государственный заповедник", а в 2009 году возглавил природоохранное учреждение. Именно с усиления режима охраны в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском федеральном заказнике он начал свою деятельность в должности руководителя. На борьбу с браконьерством были брошены все силы – в службу охраны привлечены лучшие специалисты России, полностью обновлена материально-техническая база, налажена бесперебойная связь на заповедных территориях. В результате число нарушений природоохранного законодательства на заповедных и сопредельных территориях было фактически сведено к нулю.



Благодаря профессионализму, личным качествам и энергии молодого талантливого руководителя сегодня ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" – одно из ведущих звеньев заповедной системы России. Мы приложим все свои силы, чтобы воплотить в жизнь планы Тихона Шпиленка по развитию заповедного дела и решить задачи, которые он поставил перед собой и своим коллективом.



Тихон Игоревич Шпиленок будет похоронен в Брянской области. В субботу, 24 декабря, прощание с ним пройдёт в Москве, в Храме Знамения иконы Божией Матери.



Коллектив ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".