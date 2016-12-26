На Камчатке три мобильных оператора реализовали возможность вызова экстренных оперативных служб по номеру «112»

26.12.2016 15:33:15 (GMT+12)
На Камчатке продолжается создание единой системы вызова экстренных оперативных служб по номеру «112».
В настоящее время абоненты мобильных операторов «МТС», «Мегафон» и «Ростелеком» могут вызвать экстренные оперативные службы по единому номеру «112».
Остальные сотовые компании планируют реализовать данную возможность в течение 2017 года. До этого времени у них будет реализовано функционирование системы вызова экстренных служб реагирования в режиме голосового интерактивного меню (IVR). IVR (Interactive Voice Response) — это технология маршрутизации вызовов, основанная на донаборе номера абонентом посредством нажатия кнопок телефона в тональном режиме в соответствии с голосовой подсказкой. В частности, в настоящее время абоненты этих операторов, позвонив по номеру «112», с помощью подсказок системы в режиме тонального набора могут выбрать необходимую им экстренную службу и дозвониться до нее.
Кроме того, на данный момент для абонентов всех сотовых операторов связи доступны следующие короткие номера экстренных служб:
«101» - служба пожарной охраны;
«102» - служба полиции;
«103» - служба скорой медицинской помощи;
«104» - аварийная служба газовой сети.
В стационарных сетях связи действуют традиционные двузначные номера: «01», «02», «03», «04».
Стоит отметить, что единый номер экстренного вызова «112» в дальнейшем не заменит существующие номера экстренного вызова «01», «02» и «03» и «04» - они будут продолжать действовать. Однако, запомнить лишь один номер для вызова любой экстренной службы станет для населения намного удобнее.
«Система-112» вводится в России в соответствии с распоряжением Правительства РФ и Указом Президента Российской Федерации для того, чтобы ускорить реагирование экстренных служб: пожарных, спасателей, скорой помощи, полиции на вызовы населения, а также с целью удобства вызова различных служб по единому номеру.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
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